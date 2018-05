Netflix se integrará a WhatsApp para mostrar publicidad de series y películas a sus usuarios.

La confirmación de la noticia la dio Killer Features, que explica que ambas plataformas trabajan en un gran proyecto que, por ahora, está en fase de pruebas. El primer país que contaría con esta integración sería India.

Sobre posibles cambios adicionales que se puedan gestar en WhatsApp con esta estrategia con Netflix, la gente de iPadizate asegura que se podrían dar múltiples y emocionantes posibilidades. Incluso, cita a un usuario de Twitter que publicó esta captura de pantalla en la que se muestra cómo Netflix solicitará los permisos para usar WhatsApp y así mostrarles contenido a sus usuarios.

Netflix wants to send recommendations on Whatsapp now… pic.twitter.com/LsAqQUfs5j

— Sahil Khan (@sahilk) December 27, 2017