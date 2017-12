Netflix subiría sus precios por eliminación de neutralidad de la red

“Netflix, por ejemplo, se volverá más cara. Como tendrán que pagar tarifas más altas por utilizar internet de mejor calidad para ofrecer sus servicios, necesitarán cobrar más también a sus usuarios para mantenerlo. Así que veremos que Internet se volverá mucho más caro en los servicios por los que pagas”, afirmó Ryan Singel, experto en neutralidad de la red del Centro de Estudios de Internet y la Sociedad de la Universidad de Stanford, citado por BBC Mundo.

A los usuarios en Colombia los podría afectar la medida tomada en Estados Unidos, entre otras cosas, porque los servidores de Netflix están en ese país.

El artículo continúa abajo

BBC agrega que otros servicios de ventas por Internet, aunque no menciona un nombre en particular, se verían afectados con la decisión y optarían por subir sus precios y los de los productos. Sin embargo, también habría ganadores.

“De igual forma, como unas compañías se beneficiarán por sobre otras, las más grandes, como Amazon, se verían beneficiadas, mientras pequeños emprendedores verán dismunuidas sus posibilidades de venta”, explica ese medio.

Una de las empresas que reaccionó a la medida tomada por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) es Netflix. Tan pronto se conoció la decisión, dijo en su cuenta de Twitter:

We’re disappointed in the decision to gut #NetNeutrality protections that ushered in an unprecedented era of innovation, creativity & civic engagement. This is the beginning of a longer legal battle. Netflix stands w/ innovators, large & small, to oppose this misguided FCC order.

— Netflix US (@netflix) December 14, 2017