Los programas que Netflix recomienda vendrán con un candado rojo en la parte superior para las personas que han sido escogidas para formar parte de este experimento. Series como ‘Trollhunters’, ‘Una Serie de Eventos Desafortunados’, ‘Home’ y más son algunas de las que conforman la lista.

Al parecer, ganar las calcomanías no significa ni desbloquea nada, pero todavía falta que la compañía profundice sobre el tema, según recoge The Verge.

Ese mismo medio contactó al gigante de ‘streaming’ y su posición al respecto fue: “Estamos probando esta función en algunos programas para niños que entregan elementos coleccionables para dar una experiencia más interactiva, añadiendo un elemento de diversión y dándoles a los niños algo de qué hablar y algo que compartir en relación a los títulos que aman…Aprendemos probando y esto puede o no que haga parte de la experiencia en Netflix”.

Cabe resaltar, que este tipo de estrategias funcionan en muchos casos pero en ocasiones no se hacen efectivas a largo plazo. En un principio, esta si incrementará considerablemente el consumo de contenido de niños ya que esto los motiva a participar. Sin embargo, llegará un punto en que para ellos esta no sea una razón para seguir viendo y se aburran debido a que no tienen ninguna función, aparentemente.

Por su parte, mucho usuarios en Twitter han contado su experiencia.

Esta mujer dijo: “Ahora recibes medallas por ver algunos programas para niños en Netflix y sí, está funcionando totalmente teniendo en cuenta que hemos visto los 6 capítulos de Trolls por lo menos tres veces hoy”.

Luego, añadió: “Y al final de cada episodio mi hijo dice: ‘Mamá tuvimos un PREMIO!!’. ”

Otros se han mostrado más confundidos: “¿Qué carajos son los parches de Netflix?”