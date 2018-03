Como se supo en 2014, Musk intentó comprar el medio The Onion, uno de los portales de sátira más populares de Estados Unidos. En ese portal se les da un enfoque cómico a las noticias, al mismo tiempo que los editores crean piezas falsas para burlarse de la actualidad. El ejemplo más claro en Colombia sería Actualidad Panamericana.

También se supo esta semana que el empresario estaba contratando secretamente a miembros del equipo de The Onion para integrarlos a un proyecto ‘confidencial’ que está haciendo. En ocasiones, Musk se refería a esta iniciativa como: “un nuevo proyecto cómico”, sin revelar mucha información adicional, como señala Fortune.

A través de su cuenta de Twitter, el fundador de Tesla reveló el que podría ser el nombre de su proyecto: “Thud!”. Traducida al español, esta palabra se refiere al sonido que se genera cuando algo pesado cae o golpea otra cosa.

Además añadió: “Ese es el nombre de mi nuevo imperio mediático intergaláctico, el signo de admiración es opcional”.

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2018