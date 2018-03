Un signo de interrogación (?) amarillo aparecerá en uno de los destino y al presionarlo activará a Mario en su kart, el cual se encargará guiar a los usuarios a través de la ruta seleccionada, pero solo estará disponible durante una semana. Cabe mencionar que esto no es un juego y no es interactivo, razones por las cuales no será posible lanzar cascaras de bananos o caparazones, como explica The Verge.

Esta no es la primera vez que la plataforma se junta con compañías para traer ediciones especiales a su navegador GPS. En 2015, el indicador de posición se convertía en una de las dos naves espaciales de Star Wars (X-Wing o Tie fighter) por el lanzamiento de ‘The Force Awakens’. También, en el día de los inocentes celebrado en abril, el indicador pasó a ser ‘Pac-Man’ como homenaje.

Google

*Una de las sorpresas que añadieron los desarrolladores fue que al presionar cien veces el (?) que aparece, se activará uno de los sonidos que aparece en los juegos cuando se recogen los hongos.