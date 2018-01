A pesar del veto, libro sobre Trump estuvo para descargar pirata

Como destaca ABC, desde que salió a la venta el pasado 5 de enero, el libro se convirtió en el más vendido en plataformas como Amazon, iBook Store y en librerías locales. El texto no deja bien parado al mandatario ya que relata, desde la perspectiva de los empleados de la Casa Blanca, su comportamiento caótico y poca habilidad que posee para dirigir al país.

Por ejemplo, como menciona CNBC, una parte del libro relata que nadie de la campaña esperaba que Donald Trump ganara (incluyéndolo a él), también que no quería ser presidente y que su esposa Melania lloraba desconsoladamente (pero no de felicidad) al saber que había ganado.

Después de que se conoció un pedazo del libro el 3 de enero, los abogados de Trump decidieron tomar acciones legales el día siguiente en contra del autor y la editorial. Por su parte, estos respondieron lanzando el libro antes de lo previsto como señal de protesta. Hasta la fecha han vendido más de un millón de libros.

Por su parte, Wikileaks publicó un enlace de Google Drive en donde se podía descargar el libro de forma gratuita apoyando la libertad de prensa. Sin embargo, el enlace ya no funciona debido a que rompe las reglas del sistema, pero el tuit sigue en la línea del tiempo. Cabe mencionar que no fue Wikileaks quien subió el libro, solo lo compartió, como se puede leer en el mensaje.

