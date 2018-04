El miércoles 25 de abril de 2018 será recordado por muchos fanáticos como el día en el que el esperado juego, que brinda una experiencia inmersiva en el mundo mágico de Hogwarts, fue lanzado al público para iOS y Android.

El juego recrea la vida de un personaje propio que forja su camino hasta el séptimo año escolar. Como relata Mashable, la historia sucede en un momento en el que se supone que Voldemort está muerto y todos sus mortífagos están en la prisión de Azkabán. Todos los hijos de estos están ingresando al colegio y son ellos los encargados de alabar al ‘innombrable’.

Take care when adding ingredients to potions. Order, amount, and even timing matters! #HogwartsMystery pic.twitter.com/aoaGjSF3qw

A lo largo de la historia, el usuario se encontrará con míticos personajes de los libros como profesores, animales, bestias y demás que le harán recordar la historia. Como explican algunos desarrolladores del juego, tenían una responsabilidad muy grande de crear un mundo nuevo sin alterar el que ya existía.

Attend classes with a young Tonks and encounter Fang as a puppy this Spring in #HogwartsMystery! Don't wait to meet new friends, pre-register on Google Play: https://t.co/ajrOLJAdGU pic.twitter.com/8FQMB6vCoA

— Harry Potter: Hogwarts Mystery (@HogwartsMystery) March 26, 2018