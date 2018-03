El juego será desarrollado por Portkey Games y se encargará de traer los personajes, la magia y la aventura del mundo creado por la escritora J.K. Rowling. Como señalan en la página oficial, el juego sucede antes de la llegada de Harry Potter a la institución, pero tendrá todos los elementos reconocibles de los libros y las películas.

Hasta el momento, la aplicación del juego solo ha sido mostrada a través de un video en el canal de YouTube. Además, sus desarrolladores señalaron que todavía no tienen fecha oficial de lanzamiento, pero que estará disponible tanto para iOS y Android. Se espera que en los próximos meses den más información al respecto.

We solemnly swear they're up to no good. Great to see @OliverPhelps and @James_Phelps cooking up some mischief and mayhem in @hogwartsmystery! #HPCelebration pic.twitter.com/07sNjh4XnX

— Portkey Games (@PortkeyGames) January 28, 2018