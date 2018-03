Ahora, parece que la red social se ha retractado en cierta medida de la decisión y algunos usuarios se encontraron con que las publicaciones de las páginas que siguen están siendo mostradas en orden a partir del tiempo de publicación, como en los viejos tiempos.

El cambio que se hizo en 2016 reorganizaba las publicaciones para que tuvieran más impacto a partir de la interacción que recibían, razón por la cual era común encontrarse con publicaciones de varios días atrás, como recoge Hypebeast.

El artículo continúa abajo

Instagram, mientras tanto, no ha querido desmentir ni confirmar la noticia y solamente un número muy reducido de personas ha podido experimentar el cambio. Por esa razón se desconoce si efectivamente puede regresar algo que muchos usuarios piden a gritos.

Por su parte, las personas han publicado su experiencia y emoción por los recientes experimentos:

Este usuario dijo: “Estoy casi seguro que mi Instagram está otra vez en orden cronológico”

Otro añadió: “Que Instagram pruebe el orden cronológico otra vez es música para mis oídos”

Word on the street is that Instagram could be bringing back the chronological timeline feed – It's currently in #BETA testing but #instagram is keeping tight-lipped about it, refusing to confirm or deny any upcoming changes.

— Shareable Agency (@The_Shareable) March 13, 2018