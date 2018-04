Los culpables son un colectivo de piratas informáticos que está utilizando la plataforma de YouTube para mandar sus mensajes, como explica Gizmodo.

Como añade el mismo medio, artistas como Shakira, Selena Gomez, Drake y Taylor Swift entre otros fueron víctimas del hackeo. Al intentar ingresar a algunos videos aparecía un mensaje que decía: “Hackeado por Prosox & Kuroi’Sh & Shade & Akashi IT & Xepher & SenpaiWeb & Misao…”

En otros por ejemplo, aparecía el mensaje: “x-hackeado por prosox & kuroi’sh @opIsrael Palestina libre”. Como añade The hacker News, un medio en twitter especializado en este tipo de sucesos, se trata de la misma persona que la semana pasada vulneró las cuentas de Twitter de medios como Now This y BBC Arabic.

@YouTube Its just for fun i just use script "youtube-change-title-video" and i write "hacked" don t judge me i love youtube <3

En un mensaje de su cuenta de Twitter Prosox, uno de los involucrados dijo: “@YouTube fue solo por diversión, solamente utilicé un código ‘youtube-cambiar-titulo.video’ y escribí ‘hackeado’ No me juzguen, amo youtube <3”

NEW: ⚡ Vevo's @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.

Kuroi'SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm

— The Hacker News (@TheHackersNews) April 10, 2018