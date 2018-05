A partir del martes 22 de mayo, YouTube dejará de ser solo un servicio de video, pues se pondrá disponible su nuevo servicio musical de streaming por suscripción YouTube Music. Lo que buscan es crear un nuevo mundo musical en el que siempre se estén creando y descubriendo cosas.

Como explicaron en un comunicado, quieren terminar con ese hábito de estar saltando entre aplicaciones para ver diferentes contenidos. En ese sentido, señalan que en esta ‘app’ será posible hacer todo al tiempo y que los usuarios encontrarán millones de canciones, listas, álbumes, radios oficiales e incluso presentaciones en vivo, remixes, ‘covers’ y videos.

La plataforma se encontrará en dispositivos móviles a través de una aplicación o en versión de escritorio a través de un reproductor. Contará con una versión gratuita que tendrá publicidad pero también existirá YouTube Music Premium el cual a través de un pago de 9.99 dólares mensuales habilitará todo el contenido sin ningún tipo de publicidad. Señalan que si la persona está suscrita a Google Play Music recibirá de forma gratuita la versión premium del servicio.

Por ahora solo estará disponible en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, México y Corea del Sur. En las próximas semanas se expandirá a Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

