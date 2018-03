Como ya es costumbre, días o incluso meses antes de las presentaciones de los grandes celulares de las compañías más importantes del mundo, en Internet se han dado a conocer detalles sobre los diseños y las especificaciones de los equipos.

Para tomar un ejemplo, todos los detalles del Samsung Galaxy S9 se conocían meses antes de su presentación en el Congreso Mundial de Móviles el pasado 25 de febrero.

Ahora, la empresa china (Huawei) fue víctima de estas nuevas prácticas. A través de diferentes medios y redes sociales se dieron a conocer imágenes sobre su próximo celular de alta gama. Como explica El Androide Libre, el P20 Pro vendrá con tres cámaras traseras, una vez más diseñadas con la ayuda de Leica.

Se espera que la primera sea de 12 MP; la segunda de 16 MP, capaces de hacer fotos en blanco y negro y de gran calidad como en el Mate 10 Pro. Se espera que la tercera sea también de 16 MP con telefoto, que permita hacer Zoom x5 óptico, sin perder calidad y con una apertura focal de f/1.8.

En cuanto al diseño, se puede ver que una de las características más criticadas del iPhone X se está imponiendo como una moda en los celulares de los próximos años.

Las imágenes revelan que vendrá con un ‘notch’, una pequeña pestaña que ocupa parte de la pantalla e integra la cámara frontal y los sensores. Se espera que el precio de este equipo supere los 1.000 dólares, otra barrera que el celular insignia de Apple rompió.

Is the next Huawei P-series going to be an imaging powerhouse? A digital artist at one of the company's creative agencies added these "PCE Series" ads to their portfolio — claiming 40MP, 3 lens rear (5x hybrid zoom) + 24MP selfie, all Leica-co-developed. pic.twitter.com/t8w3VlL55L

— Evan Blass (@evleaks) December 6, 2017