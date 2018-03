Este modelo de dispositivo es una versión más básica en cuanto a sus características y funciones que el modelo P20, razón por la cual su precio también es inferior. Este equipo tendrá una pantalla de 5,48 pulgadas con resolución Full HD+. Correrá con el sistema operativo Android Oreo 8.0, un procesador Kirin 659 de 8 núcleos, 4GB de RAM, una memoria interna de 64gb y una batería de 3.000 mAh como recoge Engadget.

El mismo medio señala que en cuanto a la fotografía, el equipo contará con un lector de huella y una doble cámara en la parte trasera de 16 y 2MP, respectivamente, mientras que la cámara frontal será de 16 MP. En el catálogo, el equipo tendrá dos colores (negro y azul) pero se espera que haya más opciones. Su valor será de 369 euros (aproximadamente 1.308.000 pesos colombianos).

En cuanto al diseño, como se puede observar en las fotografías que se encuentran más abajo, el equipo tendrá un ‘notch’, característica muy criticada en el iPhone X pero que al parecer, teniendo en cuenta los lanzamientos más recientes, se ha puesto de moda.

This is the Huawei P20 Lite https://t.co/0bTjf1TfeV pic.twitter.com/KB30kexfsf

— Evan Blass (@evleaks) February 28, 2018