Los problemas para Apple con su sistema operativo iOS 11 no cesan y ahora algunos investigadores encontraron que hay una falla en la encriptación de los correos electrónicos de la aplicación diseñada por la compañía. En el medio de la ciberseguridad se están refiriendo a esto como ‘Efail’ (fallo electrónico), según relata iPadizate.

Esta falla permite que los hackers puedan acceder a los correos encriptados en los diferentes dispositivos de la marca de la manzana, como iPhone, iPad y iPod. Para ingresar no es necesaria ninguna clave ni nada especial que permita al invasor descubrir el contenido de los correos.

Como añade el mismo medio, algunas empresas utilizan sistemas S/MIME y PGP para mandar mails y los clientes procesan esta información en formato HTML. En ese sentido, la falla utiliza el contenido de los correos y los filtra a través de un enlace.

There are currently no reliable fixes for the vulnerability. If you use PGP/GPG or S/MIME for very sensitive communication, you should disable it in your email client for now. Also read @EFF’s blog post on this issue: https://t.co/zJh2YHhE5q #efail 2/4

— Sebastian Schinzel (@seecurity) May 14, 2018