Vuelve a pasar: enlace está reiniciando los dispositivos Apple

Engadget explica que si ya recibió el enlace y la aplicación no funciona, es necesario eliminarla y volverla a instalar, siempre haciendo una copia de seguridad y eliminando la conversación de dónde provino.

Aparentemente, no está afectando a los dispositivos que tienen instalado el iOS 11.1.2, y a otros no les está causando nada. Sin embargo, para prevenir daños lo mejor es no ponerse a probar ni a compartir el enlace.

En esta cadena un usuario explicaba el fallo:

“El poder efectivo está de vuelta! Manda en un mensaje el link de abajo, congelará el dispositivo del usuario y probablemente lo reinicie. No lo usen para nada malo”

How to protect yourself: block the domain in safari restrictions, iPhone wont overload even if you get the link pic.twitter.com/lHrrczTuWS

— Eric Ramírez (@eric_rmrz) January 17, 2018