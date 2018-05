Las encuestas con este tipo de interacción fueron presentadas la semana pasada como una nueva formar de hacerles preguntas a los seguidores y conocer en qué medida se identifican con la pregunta hecha, según explicó Instagram a través de un comunicado en su blog.

Al escoger uno de estos emojis se le puede dar un contexto a la pregunta hecha. En ese sentido, preguntar algo como ¿Qué tal la nueva canción de (inserte su artista favorito)? Acompañada de un símbolo como el del fuego servirá para medir, de menos a más, cómo les pareció la canción a los seguidores.

Estos podrán expresar, apretando y deslizando de izquierda a derecha sobre el símbolo, su reacción a la pregunta formulada. Un menor deslizamiento significa menos de acuerdo, mientras que hacerlo hasta el final en la derecha representa el máximo.

Los resultados de las votaciones con los nombres de los participantes se podrán ver de la misma manera que sucede con la encuesta tradicional.

Today, we're introducing the emoji slider sticker — a fun new way to interact with your friends on Instagram. https://t.co/cyJOfYJQ8Y pic.twitter.com/9BQtsyR7oa

— Instagram (@instagram) May 10, 2018