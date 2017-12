Este fue el mensaje con el que Elon Musk exaltó (y agradeció) el año de Tesla

“Quería otra vez mandarles un mensaje de profunda gratitud a los dueños de un carro Tesla a nivel mundial, por arriesgarse con una compañía que según los expertos iba a fracasar. Mucha sangre, sudor y lágrimas salió de parte del equipo de Tesla para crear carros que ustedes podrían amar. Eso espero. ¿Cómo podemos mejorar?”, dijo el millonario.

Wanted again to send a note of deep gratitude to Tesla owners WW for taking a chance on a new company that all experts said would fail.

So much blood, sweat & tears from the Tesla team went into creating cars that you’d truly love. I hope you do.

How can we improve further?

— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2017