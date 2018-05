A medida que va pasando el tiempo, Instagram busca la manera de unificar todas las opciones que su servicio brinda para volver más sencilla la manera de compartir fotos. Tienen en cuenta que las historias ya son la manera en la que más se interactúa, por encima de la publicación de fotografías.

Por esta razón, cada vez la línea que separa a estos frentes es más delgada. En esta ocasión varios usuarios han descubierto que al ver fotos del ‘feed’ de cualquier cuenta, al apretar en el avión para mandárselas a alguien aparece una nueva opción que deja compartirla directamente en las historias como un ‘sticker’.

Esta calcomanía incluirá aparte de la foto, el nombre de usuario del que la publicó y un enlace que llevará a la publicación original. Esto permitirá que la gente reemplace hacer capturas de algo para volverlas a subir en el formato que necesiten, por hacerlo de forma directa, como explica The Verge.

Cabe mencionar que por seguridad, al subir una foto en los perfiles, se tendrá la posibilidad de habilitar o deshabilitar la opción para que sea compartida en este nuevo formato. Además, solo se podrá hacer esto desde las cuentas que son públicas.

Algunos usuarios que hicieron eco de la nueva opción:

#Media Instagram has launched a reshare feature for IG Stories.

You can now share content that was posted to the feed onto your IG Stories 👇🏽 pic.twitter.com/TgHAMbTKry

— Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) May 18, 2018