Estas no son soluciones para aumentar la capacidad de envío ni ningún otro truco similar, simplemente es almacenar el mismo contenido en lugares que lo soporten para que sea mucha más fácil su distribución.

En ese sentido, la primera opción cuando se trate de archivos de video o de audios es subirlos en plataformas como YouTube, Vimeo o Soudcloud y compartir el enlace por inmediatez, como explica Fayer Wayer. En el caso de YouTube, al principio de año WhatsApp añadió una actualización que deja reproducir los videos sin salir del ‘App’.

▶️ WhatsApp is rolling out the YouTube support to directly view videos in the app TODAY!https://t.co/Hgdj9Vuxy3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 16, 2018