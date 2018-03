Una de esas personas es la profesora Sarah Parcak, arqueóloga y egiptóloga estadounidense, que contó su anécdota con Hawking a través de Twitter. Según ella, casi mata al científico hace 15 años mientras iba en su bicicleta.

“Casi lo mato, y él a mí, hace 15 años cuando su silla de ruedas salió disparada entre dos autos estacionados en Cambridge. Yo iba en mi bicicleta y logré esquivarlo en el último momento. Fue 100% su culpa. Que Dios lo bendiga, QEPD”, relató en un tuit.

Stephen Hawking died today. I nearly killed him, and he me, 15 years ago, when his wheelchair shot out between two parked cars at Cambridge, and I was on my bike. I swerved at the last moment. 100% his fault. God bless you and RIP.

— Prof. Sarah Parcak (@indyfromspace) March 14, 2018