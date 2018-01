El evento más grande de tecnología se quedó sin luz (y no es broma)

Como relata Engadget, en la mañana del miércoles pasado cientos de visitantes se vieron sorprendidos cuando alrededor de las 11 de la mañana, hora local en Las Vegas, los pabellones sur y central se quedaron sin energía. Varias personas vieron como se les restringía el acceso por seguridad cuando intentaban entrar a las salas.

El artículo continúa abajo

Por su parte, los organizadores publicaron un comunicado “Hoy aproximadamente a las 11.15 a.m. el pabellón central y pabellón sur incluyendo las salas de reuniones del centro de convenciones de Las Vegas perdieron la energía. La luz del pabellón sur fue restaurada casi inmediatamente, y ya se recuperó en todas las demás áreas. Un estudio preliminar sugiere que debido a la condensación generada por las fuertes lluvias causó que se saltaran los tacos en uno de los transformadores. Estamos agradecidos con la compañía eléctrica de Nevada por su asistencia inmediata, con nuestros invitados y sus clientes por su paciencia y con el personal por garantizar la seguridad de todos los asistentes y exhibidores”

Varios usuarios en Twitter publicaron lo que fue la experiencia desde adentro:

The lights just went out at #CES2018 pic.twitter.com/cljfwEsHHh

— Nat Levy (@NatJLevy) January 10, 2018