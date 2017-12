¡No es su plan de datos! Se cayó WhatsApp a nivel mundial

Aún no está totalmente confirmada la causa de la caída de WhatsApp pero se presume que las inconsistencias en su servicio se están presentando debido al alto número de mensajes que están intercambiando sus usuarios a nivel mundial por el final del año, ocasión que aprovechan muchos para mandar mensajes a sus contactos.

Usuarios de países como Colombia, México, Argentina y Estados Unidos fueron los primeros en reportar las fallas en sus redes sociales.

La última vez que WhatsApp tuvo una caída en su servicio a gran escala fue el pasado 30 de noviembre.

BREAKING NEWS: People across the world are currently experiencing problems with @WhatsApp #WhatsApp

— Woking Noticeboard (@wokingboard) December 31, 2017