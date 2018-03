Desde que Huawei empezó a subir videos en su canal de YouTube sobre lo que podría hacer su celular se generó mucha expectativa con respecto al potencial fotográfico del mismo. Ahora, se conocen todas las características y la razón por la que cuenta con 3 cámaras en la parte trasera.

Las dos primeras cámaras son las ya encontradas en modelos anteriores, donde una es monocromo de 20 MP con apertura f/1.6 mientras que la segunda es de RGB de 40 MP con apertura de f/1.8. Por su parte, la tercera es telefoto (o teleobjetivo) de 8 MP y apertura f/2.4, como explica andro4all.

La combinación de estos tres sistemas permite capturar más luz, más detalles y mejores colores del entorno y los objetos, según prometió la marca china. Además, el tercer lente permite lograr un zoom de hasta 5x, lo cual se traduce en fotografías de largo alcance a mayor calidad.

Otra de las características es la calidad de fotos que puede tomar en situaciones de baja iluminación con valores ISO de 10-2,400.

También, gracias a la inteligencia artificial de estabilización, el equipo es capaz de detectar más de 500 entornos en 19 categorías como comida, animales, paisajes o personas para mejorar los detalles y las formas de las cosas. Adicionalmente, la cámara puede predecir el movimiento de objetos para mejorar su enfoque.

Soporta grabación de video en 4k y además cuenta con una mejora en el sistema de cámara lenta, el cual permite grabar videos a velocidad súper lenta de 960 cuadros por segundo a una resolución de 720p. La cámara frontal es de 24 MP y cuenta con las funciones de la compañía como lo son belleza y otras nuevas como iluminación en el modo retrato, al estilo Apple.

Las anteriores son las promesas de Huawei con los usuarios, falta conocer las diferentes evaluaciones y pruebas realizadas al nuevo teléfono.

Huawei P20 Pro gets a DxOMark mobile score of 109! 114 for photo and 98 for video #HuaweiP20 https://t.co/YpdyLW3Rlk pic.twitter.com/MD18Gg74E2

— SoyaCincau (@Soya_Cincau) March 27, 2018