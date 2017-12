Netflix hizo broma en Twitter y abrió debate sobre qué tanto espía a sus usuarios

La cuenta oficial de la plataforma de ‘streaming’ para Estados Unidos hizo una publicación promocional de su nueva película ‘A Christmas Prince’ que decía: “A las 53 personas que han visto ‘A Christmas Prince’ todos los días durante los últimos días 18: ¿Quién los hirió?”.

Puede que el número que dio Netflix en el tuit no sea real y simplemente haya sido inventado y usado como atractivo dentro de la publicación. Sin embargo, una buena cantidad de usuarios escépticos tomó el tuit con tanta seriedad, que instauraron en la red social un debate sobre qué tanto sabe Netflix de los usuarios, sus gustos, hábitos y preferencias, reseña FayerWayer.

Uno de ellos fue Trevor Timm, director ejecutivo de la ‘Freedom of The Press Foundation’, quien en su cuenta de Twitter retó a Netflix a que respondiera cuatro preguntas al respecto:

El artículo continúa abajo

Some questions for reporters to ask Netflix:

—How many employees have access to people's viewing habits?

—Are there any controls on how they can access this data/what it can be used for?

—What's the punishment for creeping on people?

—Why are they publicly shaming customers? https://t.co/bnouaaGnZC

— Trevor Timm (@trevortimm) December 11, 2017