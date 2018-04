Una investigación reveló que Zuckerberg, al enviar mensajes a través de la aplicación, los eliminaba cuando lo creía conveniente o eventualmente con el tiempo.

Cabe mencionar que esta función no existe en Facebook, lo que levantó muchas sospechas sobre las prácticas escondidas de la plataforma. Así lo descubrió Tech Crunch y el argumento del equipo de la red social es que el borrado se permitía por ‘seguridad corporativa’.

El artículo continúa abajo

Ahora, teniendo en cuenta el historial reciente, Facebook decidió implementar cambios en la ‘app’ para calmar los ánimos y regresarles la confianza a los usuarios. En las últimas horas explicó que implementará la opción más adelante y se espera que funcione cuando alguien se retracte de algo que envió y, de esta forma, tenga la posibilidad de eliminarlo. Actualmente, existe la opción de borrar un mensaje de una conversación pero solo se borra en la del remitente y no en la del destinatario.

(Vea también: Vea qué está haciendo Facebook con los mensajes que usted envía por Messenger)

Según el equipo de la red social, la función se llamará ‘mensaje sin enviar’, pero no hay mayores detalles al respecto. “Hemos discutido la función varias veces…Pondremos disponible la función de eliminar mensajes enviados. Esto puede tomar tiempo, y, hasta que no esté disponible dejaremos de borrar mensajes de los ejecutivos. Debimos hacerlo antes y nos disculpamos por no haberlo hecho”, añadió Facebook a The Verge.