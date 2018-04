El gigante de la tecnología Apple ha sido sentenciado por un jurado federal de Texas a pagar esa cantidad exorbitante de dinero luego de perder una demanda donde se les acusaba de infringir patentes de seguridad de comunicación, como explica Bloomberg.

La compañía beneficiada se llama VirnetX, la cual se especializa en infraestructura para los proveedores de dominios, desarrollo de chips, conexiones y patentes. Desde hace 8 años vienen luchando en el tribunal debido a que VirnetX acusa que los daños generados ascienden a los 400 millones de dólares y que la evidencia es clara con respecto al robo de las características de FaceTime, VPN y iMessage por parte de Apple.

Esta multa no parecer trastocar mucho las finanzas de la compañía de la manzana, pues hasta febrero habían facturado hasta 20 mil millones de dólares en ingresos. El juicio seguirá a prueba en los próximos meses mientras Apple apela la decisión del jurado.

