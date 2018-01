El nuevo problema que le surgió a Facebook tras los cambios recientes que anunció

Ahora, una investigación de The New York Times da cuenta de que, por cuenta de los cambios, en algunos países del mundo se han magnificado las noticias falsas en la plataforma y en otros ha disminuido el flujo de lectores en medios digitales debido a que las noticias han sido mal filtradas.

Por ejemplo, en Bolivia, Página Siete, el tercer medio en Internet más leído del país, vio como sus estadísticas se desplomaban. Esto sucedió porque algunos de sus ataques recibieron ciberataques. Sin embargo, estos no provenían de hackers sino de Facebook probando sus herramientas.

Como señala el mismo medio, los cambios que se están implementando pueden tener consecuencias importantes. Podrían estar limitando a los usuarios a la información, bloqueando noticias no gubernamentales y amplificando el impacto de artículos amarillistas o sensacionalistas.

Recientemente, la compañía anunció que estos cambios de jerarquías en las páginas de sus usuarios se implementarían a nivel mundial. Esta acción se toma debido a las críticas que han recibido por parte de medios y usuarios gracias a la innumerable cantidad de noticias falsas que se comparten a través de esta.

Sin embargo, estos cambios pueden tener consecuencias no deseadas en un servicio digital. Por ejemplo, como señala The Verge, en Eslovaquia la gente ya estaba prefiriendo y compartiendo información falsa y sensacionalista porque no quería compartir noticias aburridas. Esto se hizo evidente cuando en diciembre una supuesta noticia sobre un musulmán que había perdido su billetera avisó de un ataque terrorista que se llevaría a cabo al civil que se la entregó. En este caso, la policía tuvo que publicar un comunicado desmintiendo la noticia.

Por su parte, Facebook dice que tiene una responsabilidad con la gente que lee, mira y comparte noticias y que se toma todo de manera muy seria. Sin embargo, se desconocen los planes reales y por qué eligen ciertos países para implementar sus herramientas.

En ese sentido, se estarían oprimiendo opiniones y al final el que más pague será el que vea sus noticias de primeras.