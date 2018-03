Yohir Akerman, en su columna de El Espectador, dijo que así lo habían confirmado 3 fuentes ‘off the record’.

“Dos de esas personas son funcionarios internos del Centro Democrático (CD) que confirmaron que trabajan para el expresidente directamente y no para el candidato Iván Duque. No sé. La tercera fuente es un alto funcionario de inteligencia estadounidense que no supo distinguir a quién le reportan en la campaña los secretos asesores”, señaló el columnista en ese periódico.

“Puede que no sea cierto y que no trabajen para ellos, ya que gracias a las tácticas de la consultora es difícil comprobarlo. Pero lo que es claro es que la destreza del CD de generar miedo al supuesto “castrochavismo”, está alineada con las estrategias de Cambridge Analytica de dominio informativo para generar miedo y rabia”.

Akerman reseña las oscuras estrategias de la firma que se pusieron en evidencia en la última semana, y recuerda los nexos de la firma con Colombia, y declaraciones del gerente de la campaña del plebiscito.

“Según comunicados oficiales de julio del 2017 de la propia Cambridge Analytica, esta consultora trabajó en alianza con Farrow Colombia SAS, una empresa vinculada a la aplicación para celulares Pig.gi. Lo que no es claro es para quién trabajan”, dijo Akerman.

La aplicación que menciona el periodista estaría descargada en al menos 80.000 celulares en Colombia y recoge datos de usuarios que reciben una compensación por responder encuestas o consumir contenidos editoriales.

“Es importante recordar que la campaña del No en el plebiscito se basó en el fomento de la indignación, la exacerbación del miedo y el estímulo de la crispación. Según una entrevista del propio gerente de la campaña, Juan Carlos Vélez Uribe, al diario La República, unos asesores no identificados les recomendaron: ‘ustedes tienen que apelar a la indignación. Dejen de explicar los berracos acuerdos'”, recuerda Akerman.