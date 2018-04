La polémica comenzó con la columna de Vélez este lunes en El Espectador, en la que reiteró sus críticas al encuestador César Caballero por su ‘pronóstico’ que, en marcado contraste con todas las encuestas, pone a Germán Vargas Lleras en segunda vuelta junto con Iván Duque, descabezando a Gustavo Petro.

“En un acto de transparencia, Caballero y los demás encuestadores deberían dejar claro qué tipo de relación han tenido en el pasado con los actuales candidatos y entidades del Gobierno. Qué contratos han tenido y cómo los han ejecutado. Nunca es bueno ser juez y parte. Tampoco lo es dar la idea de estar pagando por adelantado”, dice Vélez como remate de su columna.

A lo que Vladdo respondió:

A lo que Luis Carlos Vélez respondió con 2 trinos, en uno de ellos señalando los nexos de Vladdo con la campaña de Gustavo Petro:

Entiendo los insultos y ataques de algunos, simplemente no pertenezco a roscas o galladas periodísticas o políticas. Lo mío es hacer periodismo, como reportero y para la gente. Las buenas batallas, por lo general se enfrentan en soledad

Claro Mauricio, no soy Uribista, ni Duquista, ni VargasLlerista, ni Santista, ni Petrista. Tampoco he estado en la inscripción de candidatos para alcaldía. Entiendo que eso moleste a algunos, pero mi trabajo es el de periodista que en el fondo es el de incomodar a los poderosos https://t.co/kJr6galsen

A los que Vladdo nuevamente respondió:

Don @lcvelez, una cosa es hacer una pregunta y otra, muy distinta, es atacar a punta de mentiras y malintencionadas insinuaciones.

No, #PantallitaVélez; no voy a caer en su juego. No cuente conmigo para levantar rating o lectores a punta de golpes bajos

