Aunque la grabación fue compartida profusamente este fin de semana, se desconoce la fecha en la que ocurrió el hecho y la ruta en la que se movilizaban el maleducado pasajero.

En las imágenes (ver video al final de la nota) se aprecia que el bus no está lleno y va en movimiento. El individuo viste ropa negra, aparentemente, está en estado de embriaguez y va sentado en una silla azul (de uso preferencial).

El sujeto, se ve en el video, mueve la cabeza de un lado para el otro y escupe hacia las ventanas y la puerta del articulado varias veces. Por esto, el usuario que graba la situación le recrimina:

“¿Oiga, y usted qué creyó?” Enseguida, el “cochino” hombre, como le dicen en la red social, voltea mirar hacia atrás, mientras el pasajero continúa reclamándole: “Va a andar escupiendo a todo el mundo o qué”.

En ese momento, el sujeto le responde: “¿Cómo?” y la persona que graba le dice: “¿Usted qué hace escupiendo en Transmilenio?”.

El agresivo individuo le contesta: “Porque se me da la gana. ¿No le gustó o qué?”. El pasajero en tono airado le alega: “No. No me gustó. ¿Me tiene que gustar, o qué?”.

El artículo continúa abajo

Luego se escucha que el provocador sujeto dice: “¿Entonces, qué? Venga me canta la tabla, pirobo”, y se ve que se levanta de la silla. Después, se percata de que el pasajero lo están grabando y comienza a hacer señales con las manos mientras sonríe.

De inmediato, el usuario le dice “Eso, ya quedó más ‘bandereado’”, por lo que él le responde: “Me importa un cu%#&, o qué, loca”.

El grosero hombre continúa incitando a pelear al pasajero, se escucha que le dice: “Se va a parar duro”, y se evidencia, por el movimiento del celular, que el pasajero se levanta de su silla y se hace frente a él.

El sujeto coge la maleta y empieza a buscar algo. En ese momento, se acerca aparentemente un policía y se escucha que el maleducado explica: “No, el ‘man’ enamorado de mí”, y se corta el video.

Por esto, muchos usuarios de Facebook lo han criticado, insultado y hasta calificado en los comentarios de “cerdo”, “cochino”, “sucio”, “bufón”, “irrespetuoso”, “maleducado”, entre otros. Mientras, los mismos internautas felicitan al “valiente” hombre que enfrentó al individuo que escupía delante de los demás usuarios.

Este es el video compartido en la página ‘Denuncias Ciudadanas Bogotá 2.1‘