Quitaron la valla uribista que estaba sobre mural de Jaime Garzón

Creemos que la memoria debe escribirse y pintarse colectivamente, y que hay hechos de nuestra historia que no se pueden olvidar, hechos de los cuales nosotrxs como sociedad asumimos la responsabilidad de su no repetición*** #MalaMemoria #MalaClase #JaimeGarzon #Malcrew #Graffiti #Mural @fonso.co @terms73 @21cuervos @nicomalinobta @satirobogota @negritamambo @alanizart

