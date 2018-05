Creí en él porque lo he visto con el doctor Uribe y con personajes políticos interesantes; pues por eso pensé que sería una persona seria”, señaló Morán a Noticias Uno.

El periodista Iván Serrano intentó comunicarse con el hombre para conocer su versión de los hechos, pero el hombre cortó la llamada.

El noticiero agrega que no este no es el único caso que debe afrontar Arboleda, ya que fue condenado en 2017 a 10 meses de prisión por una estafa.

“Se puso una huella mal puesta y ese es problema que tengo yo”, dijo el activista a se mismo medio.

“Le recordé de la plata que le había prestado y me dejó prácticamente hablando sola (…). Nos dijo que si lo seguíamos molestando nos iba a apuñalear”.

Arboleda es conocido por insultar a Germán Vargas Lleras en una de las calles de Medellín en septiembre de 2017 cuando lo llamó “enmermelado y un sinvergüenza”.

De igual manera, fue el mismo que en julio de 2017 increpó al senador Antonio Navarro Wolff por hacer campaña del plebiscito.

El artículo continúa abajo

En ese momento, Arboleda, con fusta en la mano y un tono amenazante, empezó a gritarle a Navarro Wolff: “¡Fuera, fuera, fuera!”.

El senador, que estaba caminando apoyado con unas muletas, se mantuvo firme y respondió: “Usted no me va a sacar a gritos. Yo no me dejo sacar a gritos”.

Vea el informe de Noticias Uno: