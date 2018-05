No obstante, la historia de la funcionaria Alexi Amaya —que tiene tres hijos que dependen económicamente de ella— con el profesor José Guillermo Castro Ayala —quien niega el señalamiento de acoso— comenzó en 2015, cuando a él lo nombraron jefe de ella y director del proyecto de relaciones internacionales, publicó El Espectador.

“Lo primero fueron tocamientos. Él acostumbraba hacerme cosquillas y agarrarme, pese a que le manifesté que no me sentía cómoda y que se abstuviera de hacerlo, que mantuviéramos una relación jefe-asistente. Por el contrario, él siguió tocándome y haciendo chistes subidos de tono”, rememoró Amaya en el periódico, y luego continuó hablando de propuestas indecorosas que, dice, le hacía el profesor Castro por chat:

“Me preguntaba por WhatsApp si estaba dispuesta a salir con él. Me hacía comentarios tales como: ‘Yo lo tengo grande’, ‘Te arriendo la mitad de la cama en todos los hoteles’, ‘Tienes un chupón en una teta’. Además, con situaciones interpersonales aún más complejas, como llegar a tocarme las piernas”.

Ante esto, la funcionaria expuso su caso al decano de la facultad Genaro Sánchez, hace dos años; y además colocó la denuncia disciplinaria, que quedó estancada, publicó el impreso.

Luego la denunciante tuvo problemas laborales con el docente porque, contó ella, él empezó a ponerle labores que no correspondían a su cargo, como reemplazarlo en clases, pagarle la pensión del colegio al hijo o comprarle los uniformes, y adquirir costosos tiquetes, en vez de seguir las normas de la Nacional de optar por los económicos.

“No cumplir con el mandato, que pasaba por encima de las normas de la universidad, implicó que el profesor Castro solicitara verbalmente ante el decano la terminación de mi orden de servicio con el proyecto”, afirmó Amaya en el diario.

El artículo continúa abajo

Adicionalmente, en febrero de 2016, el profesor Castro le escribió un correo al decano en el que “la acusó de ser amante de un docente y extralimitarse en sus funciones”, se lee en la publicación.

Por eso, Amaya fue de nuevo donde el decano, que le asignó otro puesto de trabajo, pero ella seguía con miedo de que la despidieran de la Universidad Nacional o le pasara algo a ella o a sus hijos por lo sucedido con el docente.

“Ese día recibí a mi número personal tres llamadas del profesor Castro, dos a las 8:27 p.m. y una a las 8.48 p.m. Frente a mi negativa de responder, me envió mensajes. Entre ellos este: ‘¡Créame que si no se calma, a mí como abogado, no me ha temblado la mano con nadie en la vida (…) Ud. también tiene hijos y mejor bájese del tren en el que no sé quién la subió. Yo tengo todas las intenciones de no tener problemas con nadie, pero le repito, nunca me he dejado irrespetar. Ud. verá! Gracias!’”, narró la mujer en la entrevista.

Vea también: [Video] Estudiante de U. Nacional graba supuesto acoso de director de maestría

Enseguida, el decano citó a Amaya y a Castro a una reunión, en marzo de 2016, para que supuestamente él se disculpara con ella, pero “le manifesté que las excusas sobraban y que, si quería, era mejor que le diera una disculpa pública a la facultad. El profesor observó que él nunca se había propasado conmigo y que los problemas eran de tipo laboral”, recordó.

De ahí que la denuncia no solo se quedara en la universidad, también pasó a la Procuraduría y la Fiscalía (en marzo del año pasado).

Lo más reciente que se sabe de este caso es que “un año después, la Universidad Nacional decidió abrir formalmente la investigación, pero todavía no hay formulación de cargos”. Por su parte, la denuncia penal sigue en audiencias, la más cercana fue el viernes, donde la denunciante “pidió medidas de protección porque sostiene que el acoso sigue”, pero se las negaron.