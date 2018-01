La "exótica" tutela que tiene en aprietos a Sanitas y el Ministerio de Salud

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, publicó en su cuenta de Twitter el insólito listado y calificó la tutela de “exótica”:

Comienza el año y las tutelas exóticas. Juzgado 23 de Bogotá ordena lo siguiente para una persona con discapacidad visual: pic.twitter.com/n703es0VhD — Alejandro Gaviria (@agaviriau) January 4, 2018

Más allá de los errores de digitación y ortografía de la lista, el problema es que los ítems no son medicamentos ni procedimientos de salud, por lo que no se encuentran en el Registro de prescripción de prestaciones no incluidas en el POS (Mipres), y en consecuencia no existe un responsable por esos costos.

En otras palabras, como los elementos solicitados no aparecen en el sistema de salud, la EPS no podría generar un recobro al Ministerio, a no ser que esta entidad se vea obligada a “generar los campos en Mimpres”, según explicó Gaviria en la red social.

La decisión del juez busca favorecer al joven Nicolás Hárold Peralta en su rehabilitación, detalla Caracol Radio.