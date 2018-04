“Transmilenio es transporte masivo, que moviliza más pasajeros / hora / sentido que casi todos los metros. Por eso los nuevos buses tendrán las bancas a lo largo del bus, como los metros”, trinó el mandatario, este fin de semana.

Luego agregó, en otra publicación de Twitter, que el cambio de sillas a bancas obedecía a un tema de espacio a favor de los pasajeros.

No obstante, el anunció generó todo tipo de comentarios en la red social, donde los ciudadanos critican lo dicho por Peñalosa, le recuerdan lo indigno que es viajar en Transmilenio, y le solicitan que cumpla lo que prometió cuando aspiraba a la Alcaldía de la capital: un metro de verdad.

Aquí las afirmaciones del Alcalde de Bogotá en Twitter —donde hay un tercer mensaje en el que él señala que los nuevos buses también son en pro de la calidad del aire—, y luego algunos de los comentarios de los ciudadanos. Cabe mencionar que aunque la mayoría son en contra, también hay unos pocos que defienden al mandatario.

BOGOTA NECESITA CON URGENCIA EL METRO Y UD. PENSANDO EN BUSES… QUE LE PASA SEÑOR SI LA VIA FERREA TIENE PRELACION SOBRE LAS DEMAS Y POR SENTIDO COMUN ES EL TREN LO QUE NECESITA ESTA CIUDAD O MIRE MEDELLIN COMO FUNCIONA EL TRANSPORTE MASIVO. REACCIONE SEÑOR.

Como mueve más que los metros, voy a adecuarlo para que parezca un metro. Es poco consecuente, me parece…

Queremos el metro en Bogotá Peñalosa. No queremos que usted haga cambios insignificantes en el Transmilenio, tampoco queremos seguir escuchando todos los estúpidos argumentos por los que defiende ese medio de transporte. No hay palmadas en la espalda que funcionen. QUEREMOS METRO

También pensé que era una cuenta falsa. El metro no se puede comparar con el pésimo transmilenio que con su capricho nos impuso.

Aquí no es de buses nuevos. Lo que hay que mejorar es el servicio. Con menos tiempo en la espera en las estaciones, más seguridad etc…. eso es lo que queremos los bogotanos…..

Como siempre todo queremos que lo solucione peñalosa y porque no le reclaman a los anteriores alcaldes que no hicieron nada en este tema

Gracias alcalde así es como se administra nuestra bella Bogotá Los que no ven los cambios las calles mejorando los parques colegios andenes alcantarillados movilidad es porque no salen a la calle Con muchas limitaciones de dinero ha hecho demasiado Gracias 🙏

No amigo, no se engañe, ud lo hace es para hacer vendible la idea, para q ya no le quepan 120 personas, sino 150 personas a un articulado. Pero ud sabe q esa estrategia solo prolonga el inminente caos de esta ciudad sin un verdadero transporte masivo.

