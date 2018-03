Once años después de que fue proferida en su contra una condena y su nombre fuera asociado a una organización criminal en donde supuestamente él era el ‘Rey del Paseo Millonario’, este caso podría tener un vuelco y demostrar la inocencia de este taxista que, dice, nada tuvo que ver en el secuestro y robo a la presentadora Carolina Cruz y el actor Daniel Arenas.

El programa Testigo Directo presentó el testimonio de James Eduardo Vargas Prieto, alias ‘Pocholo’, quien asegura haber sido él, y no José Fabio Cano, el hombre que la noche del primero de febrero de 2007 interceptó el vehículo de la exreina de belleza, a la altura de la calle 100 con carrera 15, y que junto a 3 hombres armados con submetralletas la despojó de dinero, joyas, tarjetas de crédito y de una lujosa camioneta Mazda.

El artículo continúa abajo

Justin Bieber se volvió a estrellar y al otro conductor no le fue nada bien

‘Pocholo’, también preso por otros delitos, describe los detalles de cómo perpetró el hurto y hasta de las conversación que tuvo con Arenas, entonces compañero sentimental de la presentadora, en los momentos angustiantes en los que sometió a sus víctimas.

Ese testimonio es el que la Corte Suprema de Justicia analizará para conceder la libertad a José Fabio Cano quien asegura haber sido enjuiciado con pruebas que la Fiscalía obtuvo sin claridad, en un proceso en el que tampoco se tuvo en cuenta el testimonio de Carolina Cruz quien no identificó a Cano como el responsable del hurto y el secuestro que sufrió hace 11 años.

“A mí me parece muy raro que me hayan mostrado una foto del señor para hacer un retrato hablado”, asegura Cano que dijo la exreina en el juicio en su contra.

El programa preguntó a alias ‘Pocholo’ si estaba seguro de ofrecer esta versión a los magistrados y de que si estaría dispuesto a que la justicia le incrementara la pena a lo que el reo respondió:

“Juro aquí, alzando la mano, que todo lo que he dicho, le he dicho de corazón, porque estoy arrepentido de todo lo que he hecho (…) quiero ver a ese señor en la calle”.