Taxista en Bogotá estrelló a motociclista y huyó, pero se le cayó la placa

El hecho ocurrió en la noche de este 24 de diciembre y quedó registrado por una cámara de seguridad. Parra relató a Noticias Caracol que él transitaba en la moto con su hermano por la zona de Toberín, cuando el taxista los estrelló.

La víctima, que trabaja como conductor elegido, dijo que el taxista no respetó la señal de pare y luego del choque se dio a la fuga:

“Me dejó ahí tirado, no me auxilió ni nada. La comunidad fue la que salió a ayudarme porque la moto me quedó encima del pie”.