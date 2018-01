[Video] El cañón por el que Germán Vargas Lleras se llevó un gran susto

Todo sucedió en la noche de este miércoles. Estaba parado en una tarima saludando a los asistentes. Varios de sus copartidarios lo acompañaban mientras animaban a los asistentes con la versión de una canción vallenata, pero con letra alusiva a él y a su campaña política.

Segundos después, la organización del evento activó un cañón de confeti muy cerca de Vargas Lleras que lo hizo retroceder un paso y cubrir su rostro con las manos.

Inmediatamente tomó el micrófono y dijo: “Qué pena pero a mi estas cosas me sorprenden mucho y no se les olvide que yo he sido objeto de tres bombas. De manera que psicológicamente reacciono en esa forma”.

Vea el video del momento divulgado por Semana: