¿Por qué empresario de transporte internacional comparó a Peñalosa con Steve Jobs?

Leishman además compartió una fotografía en la que posa junto al mandatario de la capital colombiana y escribió:

Great to meet the Steve Jobs of BRT last night, Mayor of Bogotá, Enrique Penalosa – what a hero of our industry! pic.twitter.com/6YiUFRLBBO

— Adam Leishman (@aleishmantower) January 11, 2018