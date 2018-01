Gerlein dice que no duerme en el Senado: "He cerrado mis ojos para escuchar"

“El sueño es una invención de mis amigos de los medios. Yo toda mi vida he cerrado mis ojos para escuchar con la mejor atención posible. Y es una posición física. No he estado pendiente de algún sueño, ni he estado durmiendo”, dijo Roberto Gerlein a la emisora.

“Yo he estado simplemente atento al orador para conocer su punto de vista y, si es el caso, comentarlo. Yo he leído los comentarios sobre mis presuntos sueños en el Congreso, y eso no es exacto”, añadió.

Cuando le preguntaron sobre la razón por la que ya no será senador, Gerlein respondió que esto obedecía a razones de salud.

“Mis coronarias no resisten la altura de Bogotá. Sobre todo, no resisten los cambios de situación: viajar de Bogotá a Barranquilla y de Barranquilla a Bogotá. Yo viajo cada tres días. Los médicos me dijeron que eso me podía hacer muchísimo daño”, afirmó.

“Cada vez que voy a Bogotá, me siento con problemas de respiración, con problemas de apatía, con problemas generales. Mi estado se complica con la altura, y entonces lo mejor es no desafiar a la naturaleza”, explicó.

Gerlein, en 1968, fue elegido representante a la Cámara por el departamento del Atlántico. En ese cargo estuvo hasta 1972.

Después, en 1974, llegó al Senado, pero durante ese año no ejerció como legislador pues fue designado gobernador del Atlántico.

Ocupó, finalmente, su curul en 1975, y hasta la actualidad no la ha dejado. Todos estos datos aparecen en su biografía publicada en la página del Partido Conservador.

Dejará su puesto como senador en junio de 2018.