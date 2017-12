Falsos pasajeros amordazaron, golpearon y robaron carro a conductor de Uber

Este conductor le contó a Noticias Caracol que reservó un servicio en el sector de Techo (Kennedy), donde se subieron dos sujetos con destino a la zona de Alquería La Fragua, sur de Bogotá.

“Llegamos allá y me atracaron”, afirmó Mahecha, que continuó relatando al noticiero los momentos de pánico:

“Me cogieron del cuello y me pusieron un revólver en la cabeza. Me quitaron la alarma del carro y una plata que llevaba. Me botaron al piso. Me maltrataron. Me dijeron de todo, que no me fuera hacer matar por un carro porque no valía la pena. Que no los volteara a mirar porque me disparaban. Se subieron el carro y me robaron el carro”.