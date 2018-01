Procuraduría suspende 3 meses a gobernador Besaile por ‘cartel de la hemofilia’

La suspensión la confirmó este jueves la Procuraduría General a través de un comunicado en el que reseña que el gobernador Edwin Besaile Fayad, hermano del investigado congresista Musa Besaile, fue vinculado en la indagación por el pago de ese dinero para la atención de “14 falsos pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia”.

“La suspensión provisional fue ordenada para evitar que el gobernador Besaile Fayad interfiera con el trámite de la investigación, teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a la IPS”, señaló la Procuraduría.

El ente de control reveló que entre las pruebas que analizó se encuentra una “declaración a un medio radial donde el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, aseguró que su sucesor en 2016 siguió pagando las cuentas por la atención a falsos pacientes de hemofilia”.

Además, en el expediente también figuran una auditoría en la que se establecieron pagos “en más de 1.500 millones de pesos” por parte de la Gobernación a la IPS San José de La Sabana, y declaraciones de los supuestos pacientes “y del hematólogo que había certificado a los enfermos de hemofilia, quien denunció que su nombre y su firma fueron falsificados”.

De todas formas, el suspendido gobernador Besaile se defendió y dijo que las acusaciones en su contra “son una retaliación” por parte de Lyons, y sostuvo que precisamente fue él quien ayudó a denunciar este cartel de corrupción.

“Tan pronto me requieran, ahí estaré. No tengo nada que esconder y así lo daré a conocer ante las autoridades (…) cómo se le ocurre que voy a formar parte de una red de corrupción que yo mismo ayudé a destapar, eso no me cabe en la cabeza (…) soy inocente y así lo demostraré a la Fiscalía”, dijo Besaile, citado por RCN Radio.