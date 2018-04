La mujer que hace la denuncia es Isabel Salazar, presentadora del Canal Capital, que dijo que depositó su confianza en este servicio para que le transportaran los dos paquetes de láminas para el álbum del Mundial de Rusia 2018.

La comunicadora dijo, a ese medio, que aunque el conductor, al que identifica como Christian David, le cobró por su servicio, las cajas que cuestan alrededor de 400.000 pesos nunca llegaron a su destino.

“El Uber llegó a mi oficina. Le entregué el paquete y él me preguntó, mucho, que qué era. Que necesitaba por seguridad saber qué era. Yo sí le vi como cierto interés”, explicó la joven.

Salazar dice que como le llegó una notificación de que el servicio ya estaba en su destino, ella se confió, pero que la persona de las láminas le avisó que todavía las estaba esperando en portería.

Por eso, decidió contactarse con la plataforma Uber, y según la periodista la respuesta fue:

“Que no era permitido hacer envíos por medio de Uber, cosa que yo no sabía y que en ningún momento fui notificada por el conductor”.

La presentadora dice que la respuesta de Uber fue que se comunique con el conductor directamente, y que cuando le entregue el artículo la plataforma le hará, a ella, “un cargo de 100.000 pesos, esto por la distancia y tiempo que le tomó” llevarle el artículo.

Salazar, entonces, llamó al conductor del servicio, y la explicación fue que, según ella, “se lo entregó a un vigilante que estaba en la calle, y que él le pidió el favor de llevarlo a portería”.

Así que después de miles de vueltas logré escribir un correo a una máquina y me contestaron con el número del señor, diciéndome que me comunique con él, y que cuando me devuelva el objeto perdido, me cobrarán un recargo de 10 mil pesos!!!!! pic.twitter.com/y6lPKR5Bfb

— Isabel Salazar (@IsabelSalazarJ) 12 de abril de 2018