Bayly trató a Vélez de santista en el clóset, de haber recibido ‘mermelada’, de mamerto, entre otras críticas, por mostrarse partidario a que el proceso de paz salga adelante.

Ante dichos ataques, Vélez tuvo una actitud calmada y no entró en el juego de Bayly, pero en una serie de 8 trinos mostró su postura frente a la entrevista en la que sus conceptos, además, fueron tergiversados por el moderador.

Inició diciendo que es periodista y no activista. Que “la prensa debe llamar a la razón y a la reflexión, no al grito, la agresión o el fanatismo”. Que no dejarse encasillar en una corriente política a fin a un candidato es su derecho y que es más fácil criticar el proceso de paz desde afuera del conflicto.

“Las entrevistas son para escuchar al invitado, no para someterlo a que piense como tú. Estás invitando a alguien a tu casa y lo menos que le debes es respeto y altura. No tolerar otras versiones es propio de las dictaduras”, enfatizó.

Y concluyó extrañando al Jaime Bayly que años atrás veía en televisión: “Crecí leyendo y viendo a Jaime. Lo admiré profundamente por su versatilidad, energía, dialéctica y humor. Prefiero quedarme con ese Bayly”.

2. En un ambiente tan polarizado como el nuestro, dónde saldamos nuestras diferencias a bala y muerte, la prensa debe llamar a la razón y a la reflexión, no al grito, la agresión o el fanatismo. — Luis Carlos Vélez (@lcvelez) May 6, 2018

4. Siempre será más cómodo tomar posición desde un cómodo sofá con aire acondicionado y quejarse por un frío estudio, que reportar, visitar regiones y verle la cara de frente a la guerra. Lo primero es imaginarse las cosas y lo segundo es hablar basado en las cosas como son. — Luis Carlos Vélez (@lcvelez) May 6, 2018

6. Hay oportunidades en las que la gente termina pareciéndose a quién tanto critica. No tolerar otras versiones es propio de las dictaduras. — Luis Carlos Vélez (@lcvelez) May 6, 2018