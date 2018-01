[Video] Mal uso de pistola eléctrica por parte de policía en Bogotá es denunciado

A pesar de que la Policía anunció una investigación disciplinaria, para justificar la acción reveló otro video en el que, presuntamente, se evidencia la agresión del ciudadano contra una uniformada. En realidad, la grabación no muestra la supuesta agresión sino a los policiales refiriéndose a ella.

En cualquier caso, la escena previa no explica la utilización del arma eléctrica. Si la agresión existió y los policiales estaban en inminente peligro, el arma ha debido ser usada en este momento (el de la presunta agresión).

El argumento para llevarse la moto era que la llanta trasera estaba demasiado lisa, a pesar de que el ciudadano presentó la revisión tecnomecánica hecha hace solo 2 semanas en la que se validaba la buena condición del vehículo.

“Uno de ellos se me tiró a la moto y me agarró de pie y me tiró con todo al suelo y me ponen unas descargas con un arma eléctrica”, dijo Leonel Ascensio a Noticias Caracol.

El ciudadano agregó: “Yo les digo que si la moto tiene todo en regla por qué se me la iban a llevar”.

“Es de aclarar que de acuerdo a las investigaciones preliminares se presenta una agresión inicialmente por parte de este ciudadano, lo que genera que se use la fuerza de la policía. No cohonestamos el exceso en el uso de la fuerza, por eso hemos aperturado una investigación con el fin de que se haga claridad qué pasó en este procedimiento policial”, dijo el coronel Javier Martínez Gámez, comandante de la Policía de Bogotá a ese noticiero.