Durante este puente festivo ha habido una reducción del 60% en accidentes, del 25% en personas muertas y del 63% en personas lesionadas, según reportó la Policía de Tránsito.

Las autoridades también recordaron que este domingo hay restricción de movilidad para los vehículos de carga larga hasta la 1:00 de la mañana del lunes 2 de abril para facilitar el regreso de las personas a sus hogares.

Algunas de las cifras que ha entregado el general Ramiro Castrillón, director nacional de la Policía de Tránsito, indican que se han movilizado más de 7 millones de vehículos esta semana y se espera que transiten cerca de 3 millones más.

Además, “Se han impuesto 8.206 comparendos, de ellos 1.644 por no tener licencia de conducción; 1.181 por no acatar las normas de tránsito; 1.181 por no contar con la revisión técnicomecánica, así mismo han sancionado a 195 personas por conducir estado de embriaguez, para esto se han efectuado 3.672 pruebas alcoholemia”, dijo el oficial citado por El País.

Algunas de las novedades que reportan las autoridades:

Departamento de Santander

Habilitada vía San Gil – Bucaramanga sector Los Curos Km. 59+900 presentaba derrumbe. — INVIAS #767 (@numeral767) 1 de abril de 2018

Así están las vías de ingreso a Bogotá:

‼️Buena fluidez vehicular a esta hora en la Autonorte, sentido norte – sur. Madrúguele al #PlanRetorno, que no lo cojan las congestiones de la tarde, prevé contratiempos. Por una #MovilidadMejorParaTodos pic.twitter.com/bqZbkN5H0R — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) 1 de abril de 2018

‼️Se evidencia flujo libre en la calle 13 a la altura de la carrera 104, ambos sentidos. El #PlanRetorno avanza en todos los corredores de entrada a la ciudad. Aprovecha la buena movilidad que se registra a esta hora. #MovilidadMejorParaTodos pic.twitter.com/jyaVhMCt15 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) 1 de abril de 2018

⏰ A esta hora se registra una velocidad de 40 km/h en la Autosur a la altura de la carrera 76 Estación Bosa, sentido Soacha – Bogotá. Para facilitar el #PlanRetorno de los viajeros, @TransitoBta autoriza ingreso al carril exclusivo de @TransMilenio. pic.twitter.com/iVvcD4MSGA — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) 1 de abril de 2018

💥#Atención: choque entre un vehículo particular y una moto en la Av. Ciudad de Cali con calle 13, sentido sur – norte. El evento deja a una persona lesionada, el 🚗 se da a la fuga. Se asigna 🚑 y unidad de 👮🏻‍♀️@TransitoBta. — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) 1 de abril de 2018

💥#Atención: se registra choque en la Autosur con estación Terreros, sentido Soacha – Bogotá. Unidad de 👮🏻‍♀️@TransitoBta asignada. — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) 1 de abril de 2018

En Antioquia:

En Santander:

Debido a las lluvias que se han presentado en ese región del país. En el sector de Galán por el desbordamiento de una Quebrada hay cierre total de la vía.

En el sector de Montecarlo en la vía San Gil-Bucaramanga hay paso a un carril, al igual que en la vía Bucaramanga-San Alberto en el sector de la Primavera, en Norte de Santander, hay paso a un carril por la caída de la calzada.