Se trata de una actividad pensada para toda la familia que tendrá, además de presentaciones de libros, charlas de autores, conciertos, talleres y proyecciones, toda la magia del museo vivo más grande de la ciudad, generando el ambiente propicio para una experiencia única, al aire libre.

La entrada al Jardín Botánico tendrá un costo para adultos de $ 2.700 y para niños, de 3 a 12 años, $ 1.400.

El gerente de Literatura del Idartes, Alejandro Flórez, explicó: “Este año decidimos pasar los picnics literarios en el Jardín Botánico de Bogotá para los domingos, pensando en las familias y en beneficiar a más personas. Adicional a este picnic de abril, volveremos el 8 de julio y el 7 de octubre con una programación variada de actividades culturales y artísticas, que tienen como centro la literatura, el libro y la lectura”.

🎵📖🔭🌳 Tenemos una gran noticia para ti 😃 pronto estará aquí en el Jardín Botánico de Bogotá el #PícnicLiterarioEnElJardín. 8 de abril a partir de las 9 a.m. Aliméntate solo de libros 📚😊🌱 pic.twitter.com/gkcn7n0VV2 — Jardín Botánico BOG (@JBotanicoBogota) 1 de abril de 2018

La jornada de este Pícnic Literario, que hace parte de las diferentes actividades del Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es volar”, comenzará a las 10:00 a.m. con talleres, trueques literarios, proyección del domo del Planetario de Bogotá.

Además, entre las novedades están los recorridos por el jardín en tono literario, que se extenderán hasta las 4:00 p.m.

Después, a las 11:00 a.m., la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara tendrá una experiencia musical imperdible, que incluirá el Concerto grosso No. 11 en Mi mayor y Concerto grosso No. 12 en re menor “Follia” (Francesco Geminiani), Sinfonía Andina (Pedro Sarmiento) y Oración del Torero (Joaquín Turina).

Giancarlo Chiappe, subdirector Educativo y Cultural del Jardín Botánico resalta que “para este año tendremos un picnic en el que transformamos el concepto de lectura y a su vez, reinventamos el espacio del Jardín como un escenario dispuesto a recibir todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más grandes”.