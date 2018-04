El altercado entre los dos periodistas se produjo este miércoles a las 3:00 de la mañana, hora en que, como es rutinario, el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, en este caso, el coronel Douglas Restrepo, ofrece el reporte de la actividad policial de cada noche en la capital a todos los medios que cubren esa fuente.

De ese reporte, todos los medios sacan sus informaciones para ofrecerlas a las audiencias temprano en la mañana.

En un audio que circula profusamente en redes se escucha el cruce de palabras:

—Usted tiene sus casos y yo tengo los míos —le dice Silva a Porras.

—Usted no tiene un culo, hermano —le responde Porras—. Usted siempre se la pasa metiendo el micrófono… Trabaje, pelao. Trabaje.

—Usted no es el dueño de la noche —continúa Silva después de un breve cruce de palabras ininteligible—. Usted no es el dueño de la noche para que me venga a mandar aquí.

—¡Usted es un pobre diablo! —espeta Porras.

—¿Un pobre diablo porque me lo dice Caracol? —pregunta, airado, Silva; y exige—: ¡No, señor! ¡Respete a la gente joven!

—¿Joven? —pregunta irónico Porras— Joven, pero sea bueno, mijo.

—¡Yo soy bueno! —le reclama Silva, y le vuelve a preguntar—: ¡¿Por qué me corre?!

—Vaya, vaya, vaya… —le dice Porras, como despachándolo.

—¡¿Por qué ofende a la gente nueva?! —inquiere Silva.

—Péguese a otro radio (…) —le dice Porras.

—¡Yo no tengo por qué pegarme a usted! Cada uno tiene su noche. Cada quien tiene sus casos —le dice Silva—. ¡Por qué me ofende delante de los coroneles!

—Vaya, vaya, vaya…

—¡¿Por qué me ofende delante de los coroneles?!

En diálogo con Pulzo (que también intentó comunicarse con Porras a tres celulares diferentes sin obtener respuesta), Silva contó que después del reporte del coronel Restrepo él se apartó unos tres metros para hablar con la oficial de Tránsito.

“Y ahí empezó Porras. Cuando terminé con la entrevista, me acerqué a Porras. El conductor y yo prendimos las grabadoras”, agregó Silva, que elabora sus reportes para emisoras como La Cariñosa, Radio Uno, La FM y RCN Radio, y preció que así fue como quedó grabado el audio.

Silva también le contó a Pulzo que desde hace dos años cubre esa fuente para RCN en los periodos de vacaciones de algunos compañeros, y que desde hace tres meses lo está haciendo de planta. Aseguró que Porras ha tenido el mismo comportamiento insultante con otros comunicadores como Carlos García, jefe de edición de La Noche, de RCN; Wílder Méndez, de RCN Televisión, y el reportero de Cablenoticias.

De hecho, el portal SIA (Sistema Informativo Auténtica) asegura que, para dirigirse a sus compañeros de otros medios, Porras emplea expresiones como “usted es un petardo”, “vaya y péguese de mis casos”, “mediocre”, “perro”, “usted es un pobre diablo”. Y agrega ese medio: “Cuentan quienes han tenido cercanías a esa fuente que estos comportamientos son habituales del reconocido comunicador”.

“Nadie se explica si es que a Porras le exigen que todos los casos sean diferentes, pero es importante que entienda que los accidentes de tránsito y los positivos de la policía no son chivas ni la información es de su exclusividad”, sostiene SIA.

“Porras no quiere que llegue gente nueva”, le dijo Silva a Pulzo.

El siguiente es el audio del agarrón entre Porras y Silva: