Jaime Restrepo confirmó su encuentro en prisión con Carlos Areiza en 2014, en entrevista con W Radio, y explicó que el testigo llamó a José Obdulio Gaviria a su fundación ‘Primero Colombia’, y que de allí lo contactaron a él para que asistiera a la cita.

“Fernando Alameda y José Obdulio Gaviria, porque también lo hablé con José Obdulio, me pidieron el favor de dirigirme a la cárcel de Itagüí a hablar con el plurimencionado señor…”, manifestó Restrepo.

El abogado aseguró en la emisora que el testigo, supuestamente, “iba aponer en evidencia la gesta de un cartel de falsos testigos en la cárcel de Itagüí, por autoría del congresista Iván Cepeda en contra del uribismo: de Luis Alfredo Ramos, Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria, entre otros”.

Cuando le preguntaron por qué participó en este encuentro, el Patriota dijo que fue en calidad de abogado, que no cobró dinero por eso y que accedió “por pendejo” y porque él era miembro de la junta directiva de la fundación de Gaviria.

Sobre los documentos que firmó Areiza como supuesta retractación de lo que había dicho contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos, Restrepo agregó: “Areiza me entregó un documento de siete hojas escritas y firmadas por él. Es falso que yo lo haya hecho firmar documentos en blanco, eso sería un delito”.

La aclaración del abogado se da ya que el periodista Daniel Coronell reveló, en su columna de Semana, que Areiza dijo ante la Corte Suprema que presuntamente lo presionaron para que firmara “papeles en blanco”.

Coronell también cita palabras textuales del testigo:

“La intención mía de hablar con José Obdulio y decirle ‘hermano, paren toda esta amenazadera si es que tienen que ver ustedes o tienen que ver otras personas’. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria y encargaron a una persona que me fue a visitar, que era el abogado Jaime Restrepo”.

Por eso, la W Radio contactó al senador Gaviria que, un tanto molesto, respondió: “A Areiza nunca lo conocí, nunca hablé con él. En el 14 (2014), si alguien quería hablar con el partido del (ex) presidente Uribe pues habla con el centro de pensamiento Primero Colombia, porque el partido no existía”.

“A mí no me metan en ‘enreditos’ […] no conozco nada de lo que haya pasado entre Restrepo y Areiza”, concluyó Gaviria.

Iván Cepeda, otro de los mencionados en el caso, también habló en la emisora y dijo que él simplemente sirvió como “garante” para que Areiza se entregara a las autoridades, ya que se había fugado de prisión.

Luego de las entrevistas, el Patriota publicó dos trinos en los que asegura que “el senador José Obdulio Gaviria es un malagradecido utilitarista que falta a la verdad”, y que se “lavó las manos” en la entrevista.

El Senador @IvanCepedaCast es el artífice de los falsos testigos en la cárcel de Itagüí y el Senador @JOSEOBDULIO es un malagradecido utilitarista que falta a la verdad cuando niega haberme enviado para escuchar a Areiza.

Qué entre el diablo y escoja. — El Patriota (@_El_Patriota) 24 de abril de 2018

