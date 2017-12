Por equipo de sonido a todo volumen, comunidad y Policía terminaron a golpes

Santander Julio, propietario del equipo de sonido, aseguró en Noticias Caracol que él sí atendió el pedido de los patrulleros, pero estos, según él, “llegaron de mala manera” y se subieron a la terraza de su vivienda “a arrancar el portátil del equipo”.

El hombre agregó que ese hecho no solo lo molestó a él, sino a la “comunidad entera que se dio cuenta del mal procedimiento de los policías”.

Fue en ese momento que se registró el enfrentamiento entre los uniformados y los habitantes del barrio Carrizal. En un primer video difundido por el noticiero se ve a Santander Julio forcejeando con varios policías:

Una segunda grabación muestra a varios jóvenes tratando de defender a otro que era atacado por 5 uniformados. Este fue identificado como Dayan de la Asunción, quien relató lo vivido al informativo:

“Entre 5 patrulleros me cogieron ahí arrinconado en una casa, me estaban pegando y después me tiraron al piso. Me estaban pegando patadas y trompadas con un casco y un bastón (bolillo)”·